Accoltellato per un debito di 80 euro morto il 53enne Massimiliano Abbruzzese

Una vicenda drammatica scuote Cisterna di Latina: Massimiliano Abbruzzese, 53 anni, ha perso la vita dopo un violento accoltellamento legato a un debito di soli 80 euro. Un gesto assurdo che solleva gravi interrogativi sulla spirale di violenza e sulla fragilità delle relazioni umane. Resta da capire cosa abbia spinto a un gesto così estremo, in una comunità sconvolta da questo tragico episodio.

