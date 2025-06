Accoltellato in piazza a Cisterna l’uomo muore in ospedale

Una tranquilla giornata a Cisterna si è trasformata in tragedia: dopo 10 giorni di sofferenza, Massimiliano Abruzzese, il 53enne accoltellato in piazza Amedeo di Savoia, ha perso la vita all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. La vicenda ha sconvolto la comunità, lasciando un segno indelebile nel cuore di tutti. La sua storia ci ricorda quanto sia fragile la pace quotidiana e l’importanza di promuovere la sicurezza nelle nostre strade.

Dopo 10 giorni di agonia è morto l’uomo di 53 anni accoltellato in piazza Amedeo di Savoia a Cisterna. Massimiliano Abruzzese si è spento all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina dove era stato ricoverato lo scorso 30 maggio. Quella mattina l’uomo era stato stato ferito con diverse. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Accoltellato in piazza a Cisterna, l’uomo muore in ospedale

