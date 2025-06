Accoltella la compagna dopo mesi di violenze | 59enne arrestato dai Carabinieri nel Napoletano

una fuga disperata, ma è stato prontamente fermato e arrestato dai militari. Un episodio che mette in luce ancora una volta quanto la violenza di genere sia un problema grave e diffuso, richiedendo attenzione e interventi immediati. La donna, grazie alla pronta chiamata, ha potuto ricevere le cure necessarie e trovare finalmente un rifugio sicuro. La paura si trasforma in speranza: ora, il suo percorso di rinascita può cominciare.

VOLLA, 9 GIUGNO 2025 – Notte di paura a Volla per una donna di origini moldave. Una lite con il compagno è sfociata in una violenta aggressione. A intervenire i Carabinieri della tenenza di Cercola, allertati da alcuni passanti. All’arrivo della pattuglia, la donna era in stato di choc. Ferita, con lividi e tagli su tutto il corpo. Accanto a lei c’era il compagno, evidentemente agitato. L’uomo ha spintonato i carabinieri e ha tentato di scappare ma, dopo un lungo inseguimento a piedi, è stato raggiunto e arrestato. Addosso un coltello da cucina ancora sporco di sangue. Da successive perquisizioni domiciliari, I militari hanno poi trovato un altro coltello e una mannaia. 🔗 Leggi su Primacampania.it