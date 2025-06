Accoltella il nipote dopo una lite in famiglia zio denunciato per lesioni | il ragazzo è grave

Una lite familiare si è trasformata in una drammatica rissa, lasciando un giovane di 23 anni gravemente ferito. La vicenda, avvenuta domenica 8 giugno, ha visto lo zio denunciato per lesioni e il nipote ricoverato in condizioni critiche. Un episodio che scuote la comunità e solleva interrogativi sulla fragilità dei rapporti familiari e sulle conseguenze di conflitti irrisolti. Continua a leggere.

Ieri, domenica 8 giugno, un 38enne è stato ricoverato in ospedale in condizioni gravi dopo essere stato accoltellato dallo zio dopo una lite familiare. Al momento il nipote si trova in ospedale in prognosi riservata, in gravi condizioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

