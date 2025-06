Accelerazione verso i nuovi distretti irrigui in Valdichiana? Le imprese agricole tornano a sperare

Un nuovo capitolo si apre per l’agricoltura della Valdichiana, che con l’accordo firmato tra Toscana e Umbria può finalmente contare su risorse idriche più sicure e condivise. L’intesa, considerata storica, segna un passo decisivo verso la rinascita dei distretti irrigui e il rilancio delle imprese agricole locali, alimentando speranze e prospettive di crescita. È un risultato che promette di trasformare il futuro del settore, rafforzando la competitività e la sostenibilità della regione.

Arezzo, 9 giugno 2025 – Le imprese della Valdichiana aretina e senese tornano a sperare di poter utilizzare l’acqua della piu’ grande diga dell’Italia centrale con l’accordo sottoscritto a Castiglione del Lago dai presidenti di regione Toscana e Umbria per la gestione e l’utilizzo condiviso delle risorse idriche per usi idropotabili e irrigui dello schema di Montedoglio. Lo ha definito un accordo storico quello firmato a Castiglione del Lago sabato scorso dai presidenti di Regione Toscana e Regione Umbria, dalle Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale e Centrale, dal Commissario Straordinario Nazionale per l’Adozione degli Interventi Urgenti connessi al Fenomeno della Scarsità Idrica, Nicola Dell’Acqua. 🔗 Leggi su Lanazione.it