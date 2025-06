Accademia Art Gallery al via Woman | mostra personale dell’artista Elvira Sirio

L’Accademia Art Gallery di Filippo Cogliandro si prepara ad accogliere l’eccezionale mostra personale Woman di Elvira Sirio, curata dalla talentuosa Elmar Elisabetta Marcianò. Dal 11 giugno alle ore 18, questa esposizione promette un viaggio artistico intenso, esplorando tematiche di identità, empowerment e femminilità attraverso opere cariche di emozione e significato. Non perdere l’occasione di immergerti in un mondo di creatività e riflessione che lascerà il pubblico senza fiato.

Apre l'11 giugno alle ore 18, presso l'Accademia Art Gallery di Filippo Cogliandro la mostra personale Woman dell'artista Elvira Sirio, a cura della manager culturale Elmar Elisabetta Marcianò. L'esposizione si preannuncia come un percorso visivo e concettuale di grande intensità, dedicato.

