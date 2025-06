Ac Prato | trattative in corso per la cessione a una cordata di imprenditori locali

Sono giorni di frenetica attesa in chiave Ac Prato. Il vaso di Pandora è stato aperto: sul tavolo del presidente Stefano Commini, come riportato da La Nazione, è arrivata l’offerta per acquisire la società da parte di una cordata formata da diversi imprenditori locali (sono 37 per il momento). Le trattative sono cominciate e, se verrà trovato l’accordo, allora si aprirà un nuovo capitolo della storia biancazzurra. Commini, proprietario del club laniero da fine aprile 2021, potrebbe quindi passare dalle parole ai fatti. Nei mesi scorsi infatti l’imprenditore romano aveva sottolineato la possibilità di cedere il Prato, in caso di una proposta soddisfacente per le sue richieste e proveniente da un soggetto solido. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ac Prato: trattative in corso per la cessione a una cordata di imprenditori locali

