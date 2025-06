AC Monza verso la vendita due fondi americani in due diligence valorizzazione €30 mln; Fininvest si focalizza sul core business

L'AC Monza si prepara a una possibile svolta: dopo la retrocessione in Serie B, la società è in fase di vendita, con due fondi americani impegnati in due diligence per una valorizzazione stimata di circa 30 milioni di euro. Nel frattempo, Fininvest ribilancia le sue strategie, concentrandosi sul core business e limitando gli investimenti nel club. In un contesto in evoluzione, il futuro del Monza potrebbe cambiare radicalmente, aprendo nuove opportunità e sfide per tutti gli attori coinvolti.

Lo scenario è cambiato con Marina e Pier Silvio Berlusconi focalizzati sul core business e sulla sfida per ProSieben, Fininvest ridimensiona gli investimenti al Monza dopo la retrocessione in Serie B AC Monza verso la vendita, due fondi americani in due diligence, valorizzazione €30 mln; Fini. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - AC Monza verso la vendita, due fondi americani in due diligence, valorizzazione €30 mln; Fininvest si focalizza sul "core business"

In questa notizia si parla di: Monza Vendita Fondi Americani

Gran premio di Monza: in vendita 3mila nuovi biglietti - L’attesa per il Gran Premio di Monza cresce, con oltre 3.000 nuovi biglietti in vendita. L’evento, in programma dal 4 al 7 settembre all’Autodromo Nazionale, attira appassionati da tutto il mondo nel tempio della velocità.

Monza, due fondi USA interessati al club: Fininvest valuta - Rimane al momento defilato Andrea Radrizzati, ex proprietario del Leeds e appena fuoriuscito dalla Sampdoria di Matteo Manfredi. Leggi su calcioefinanza.it

Fininvest chiude il 2024 con utile netto record e trattative per Monza Calcio - Fininvest registra un utile netto in aumento nel 2024 e avvia trattative con fondi americani per la vendita del Monza Calcio. Leggi su msn.com

Tre gruppi americani, uno guidato da Baldissoni, puntano al Monza. Paolo Berlusconi: 'La famiglia cerca un futuro solido a cui affidare il club' - Tre fondi americani, tra cui uno guidato da Baldissoni, puntano a rilevare il Monza. Leggi su monza-news.it