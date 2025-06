Abusava di tre ragazzine durante le ore di lezione maestro di danza condannato a 13 anni

Una tragica vicenda scuote la comunità: un maestro di danza condannato a 13 anni di carcere per aver abusato di tre minorenni durante le ore di lezione. Un episodio doloroso che mette in luce l'importanza di vigilare e proteggere i più giovani. La giustizia ha fatto il suo corso, ma resta il dolore per le vittime e le loro famiglie, che sperano in un domani di speranza e rinascita.

Dovrà scontare 13 anni di carcere l'istruttore di danza condannato per abusi sessuali su tre ragazzine. Stamane la sentenza di primo grado per l'uomo che approfittava delle ore di lezione, all'interno di una palestra della provincia, per compiere le violenze. Tra le vittime, tutte minorenni. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Abusava di tre ragazzine durante le ore di lezione, maestro di danza condannato a 13 anni

