Abitazione sulle sponde del Garda avvolta dalle fiamme | due persone in ospedale

Una tranquilla notte a Brenzone sul Garda si è trasformata in un'emergenza quando un incendio scoppiato nell'abitazione al civico 8 di via La Pianta ha minacciato la sicurezza di due persone, ora ricoverate in ospedale. Le fiamme, domate dai vigili del fuoco intervenuti con cinque mezzi, hanno lasciato dietro di sé un bilancio drammatico. La comunità è ancora sotto shock e si chiede cosa abbia scatenato questa tragedia.

Un'abitazone di Brenzone sul Garda è stata teatro di un grosso incendio in abitazione nella notte tra domenica e lunedì. Poco dopo l'1.30, una chiamata ha avvisato i vigili del fuoco del rogo divampato nell'edificio situato al civico 8 di via La Pianta. Sul posto si sono diretti 5 mezzi dei. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Abitazione sulle sponde del Garda avvolta dalle fiamme: due persone in ospedale

