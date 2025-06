Abbattuto il platano in corso Galliera Aster | Pericoloso non tagliarlo

L’abbattimento del platano in Corso Galliera, effettuato per motivi di sicurezza, ha suscitato scalpore tra cittadini e ambientalisti. Nonostante l'intervento di protesta, la decisione di Aster resta definitiva: l'albero, ritenuto pericoloso, non può essere lasciato al suo posto. Una vicenda che apre un dibattito sul bilanciamento tra sicurezza pubblica e tutela ambientale, lasciando spazio a riflettere sull'importanza di interventi tempestivi e responsabili.

Il platano di corso Galliera è stato abbattuto. Lo comunica Aster spiegando in una nota che il taglio "era stato programmato con provvedimento di somma urgenza". Questa mattina un gruppo di ambientalisti aveva provato a bloccare l'abbattimento dell'albero, riuscendo a ritardarlo per qualche ora.

