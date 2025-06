Abbattimento dei pini a Lido di Savio nuovo presidio dei cittadini contro l' ordinanza del Comune

In un'anticipata mattinata di protesta, cittadini e attivisti si sono radunati a Lido di Savio per difendere i pini minacciati dall'ordinanza del Comune di Ravenna. La loro mobilitazione rappresenta un forte segnale di sensibilità ambientale e volontà di tutela del patrimonio verde locale. In questo scenario acceso, il confronto tra amministrazione e cittadini si fa sempre più serrato, alimentando un dibattito che coinvolge tutta la comunità . La lotta per salvare gli alberi continua, perché il rispetto dell'ambiente è una priorità irrinunciabile.

Va in scena un nuovo faccia a faccia tra il Comune di Ravenna e il gruppo di cittadini "Salviamo i pini di Lido di Savio e Ravenna". Diversi manifestanti sono già schierati nella prima mattinata di oggi per il secondo presidio contro l'abbattimento degli alberi di viale Romagna a Lido di Savio.

