Abbandono di rifiuti blitz degli ispettori ambientali | emesse 37 sanzioni

Un'operazione decisa e mirata per tutelare il nostro ambiente e promuovere la responsabilità civica. Gli ispettori ambientali di Aamps/RetiAmbiente hanno emesso 37 sanzioni a utenze domestiche e non, in risposta a comportamenti scorretti come l'abbandono o la cattiva differenziazione dei rifiuti. Questa azione dimostra l'impegno concreto della comunità nel preservare il territorio, sensibilizzando tutti a rispettare le regole per un futuro più pulito e sostenibile.

Trentasette utenze, tra domestiche e non domestiche, sono state individuate e sanzionate dagli ispettori ambientali di AampsRetiAmbiente, nei giorni scorsi, per non essersi disfatte correttamente dei rifiuti, averli abbandonati o non differenziati correttamente. Si tratta di un'operazione.

