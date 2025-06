A23 casello chiude per una notte | ecco le strade alternative

Se devi percorrere l’A23 tra Udine e Tarvisio, attenzione: la notte tra giovedì 12 e venerdì 13 giugno 2025, il casello di Gemona Osoppo sarà chiuso dalle 22 alle 6. Ecco le strade alternative per non rimanere impantanati nei disagi e arrivare a destinazione senza intoppi. Con queste soluzioni, la tua percorrenza sarà più fluida e sicura.

Chiusura temporanea sulla A23 Udine-Tarvisio: la notte tra giovedì 12 e venerdì 13 giugno 2025, dalle ore 22 alle 6, sarà interdetto l’accesso alla stazione autostradale di Gemona Osoppo in entrata verso Tarvisio. Il provvedimento si rende necessario per consentire lavori di manutenzione sul. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - A23, casello chiude per una notte: ecco le strade alternative

In questa notizia si parla di: Notte Casello Chiude Ecco

Lavori ai guard-rail, chiude per una notte il casello di Modena Sud - Per lavori di manutenzione ai guardrail, il casello di Modena sud sulla A1 Milano-Napoli chiuderà temporaneamente.

Autostrada A14, lavori dopo un incidente: chiude il casello di Civitanova Marche Macerata. Ecco quando - Taranto, chiusa per una notte l'entrata della stazione di Civitanova ... Leggi su corriereadriatico.it

Chiude per una notte casello Teramo-Giulianova - Taranto, dalle ore 22 di mercoledì alle 6 di giovedì 18 gennaio, sarà chiusa la stazione di Teramo- Leggi su rainews.it

A14, chiuso per una notte un casello nelle Marche: ecco quando e dove - Taranto, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 23 di lunedì 9 alle 5 di martedì 10 settembre, sarà chiusa la stazione di Loreto, in uscita per ... Leggi su corriereadriatico.it