A Vasco Rossi la targa dei 165 anni de La Nazione | Mi raccomando che mia mamma vi legge

Firenze si prepara a celebrare un momento storico: Vasco Rossi, il Magnifico, riceve le chiavi della città in occasione dei 165 anni de La Nazione. Un omaggio che riaccende i ricordi e sottolinea il suo ruolo fondamentale nella cultura musicale italiana. Per uno strano caso del destino, a quarant’anni dal suo inno “Cosa succede in città”, Vasco riceve questa onorificenza, simbolo di un legame indissolubile con la sua terra. E mia mamma vi legge, perché questa storia è anche la nostra.

Firenze, 9 giugno 2025 - “Cosa succede Cosa succede in città?”. C’è Vasco il Magnifico che riceve le chiavi della città. Per uno strano caso del destino, a quarant’anni esatti dal disco ‘Cosa succede in città’ – che di fatto segnava una nuova fase della carriera dell’artista - il Kom ha ricevuto le chiavi della città “per il suo straordinario contributo alla cultura musicale italiana e per il profondo legame che fin dagli esordi ha saputo instaurare con il pubblico fiorentino e la nostra città” le parole della sindaca Sara Funaro (peraltro sua grande fan), consegnandoli l’onorificenza. Ma per il rocker di Zocca, al termine della cerimonia nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, è arrivato un altro riconoscimento: la targa dei 165 anni de La Nazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A Vasco Rossi la targa dei 165 anni de La Nazione: “Mi raccomando, che mia mamma vi legge”

