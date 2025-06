A Treviglio scatta l’ordinanza anti accattonaggio | multe fino a 500 euro e confisca del denaro

A Treviglio scattano misure decise contro l’accattonaggio molesto. Con una nuova ordinanza in vigore per due anni, il Comune si impegna a tutelare la tranquillità pubblica, sanzionando chi insiste con richieste invasive, anche utilizzando minori, disabili o anziani. Le multe salgono fino a 500 euro, con confisca del denaro, segnando un passo importante nella lotta contro comportamenti disturbanti e rispettando così il benessere di tutta la comunità.

Il C omune di Treviglio dice stop all’accattonaggio molesto. Con una nuova ordinanza in vigore per due anni, l’amministrazione comunale conferma il divieto di chiedere l’elemosina in modo invasivo, insistente, ostinato o utilizzando — anche solo in apparenza — minori, disabili o anziani. Sanzioni più pesanti rispetto al passato: le multe, che fino al 2023 si fermavano a un tetto massimo di 300 euro, arrivano ora fino a 500 euro e, in caso di violazione, sono previste anche la confisca del denaro raccolto e degli oggetti usati per chiedere l’elemosina, come cartelli o contenitori. Le somme requisite saranno destinate alle associazioni di volontariato attive in città. 🔗 Leggi su Bergamonews.it