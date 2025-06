A San Romano ' Matti di te' | un evento di sport e salute in ricordo del calciatore Mattia Giani

Sabato 14 giugno, San Romano si accende di passione e ricordo con "Matti di te", un evento dedicato alla memoria di Mattia Giani. Una giornata all’insegna di sport, salute e divertimento, che trasformerà il paese in un vivace campo da gioco con tornei di calcio e volley. Un’occasione unica per celebrare la vita di un giovane talento e promuovere uno stile di vita attivo e consapevole. Venite a condividere questa emozionante festa in suo onore!

Una giornata di sport, salute e divertimento per ricordare Mattia Giani. Sabato 14 giugno San Romano si trasformerĂ in un campo da gioco per tornei di calcio e volley per l’evento 'Matti di te'. Si tratta dell’evento organizzato in memoria del calciatore 26enne vittima di un malore in campo lo. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - A San Romano 'Matti di te': un evento di sport e salute in ricordo del calciatore Mattia Giani

In questa notizia si parla di: Evento Romano Matti Sport

Carpineto Romano. Il 1° Giugno “Sentieri inVersi”. Un evento organizzato dalla Nazionale Italiana Poeti e Starline Ts - Il 1° giugno a Carpineto Romano torna “Sentieri inVersi”, un coinvolgente evento che unisce natura e poesia, organizzato dalla Nazionale Italiana Poeti e Starline TS.

A San Romano 'Matti di te': un evento di sport e salute in ricordo del calciatore Mattia Giani https://ift.tt/xsz8b9K https://ift.tt/tH9nwUb Partecipa alla discussione

Ulteriori approfondimenti disponibili online

A San Romano 'Matti di te': un evento di sport e salute in ricordo del calciatore Mattia Giani; Matti di te: San Romano si trasforma per la festa dello sport in ricordo di Mattia Giani; Sport, divertimento e prevenzione. E’ Matti di te in ricordo di Giani.

’Matti di te’. Lo sport ricorda Giani - “Matti di te“ è l’evento di sport e sensibilizzazione sulla salute e l’importanza di presidi salvavita durante le gare.

Sport, divertimento e prevenzione. E’ "Matti di te" in ricordo di Giani - MONTOPOLI "Matti di te" è l’evento di sport e sensibilizzazione sulla salute e l’importanza di presidi salvavita durante le gare.

Matti di te. Tutto pronto a Montopoli per la festa dello sport in ricordo di Mattia Giani - Sabato 14 giugno San Romano si trasformerà in un campo da gioco per tornei di ...