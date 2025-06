A San Giovanni e Codroipo due incontri per il lancio e rilancio di aziende

a San Giovanni e Codroipo, due incontri imperdibili dedicati al rilancio e alla crescita delle aziende. Il 12 giugno a San Giovanni al Natisone e il 19 giugno a Codroipo, Confartigianato Imprese Udine propone un approfondimento su "Finanziare l’impresa oggi: gli strumenti per chi parte e/o rilancia". Un'opportunità unica per scoprire come ottenere credito, rafforzare le relazioni con le banche e, soprattutto, trasformare le sfide in successi concreti. Non perdere l'occasione di far crescere la tua impresa!

