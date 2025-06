A Sabaudia la Festa di Sant’Antonio da Padova

A Sabaudia, tra tradizione e festa, si vivrà un evento speciale: la celebrazione di Sant’Antonio da Padova a Mezzomonte. Per tre giorni, religione e allegria si intrecceranno in iniziative che coinvolgono tutta la comunità. Si inizia venerdì 13 giugno alle 18.30 con una Santa Messa, preludio di una festa ricca di momenti indimenticabili. Non perdere l’occasione di immergerti in questa tradizione vibrante e coinvolgente!

