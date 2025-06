A Rondine c’è una scintilla di grandezza Amelio lancia il borgo dopo Mattarella Pini nell’angolo del conflitto Serra bis

In un mondo in cui le sfide sembrano insormontabili, Agnese Pini ci insegna che la speranza può nascere dalle piccole azioni quotidiane. Con una visione radicata nel pragmatismo e nel coraggio di costruire passo dopo passo, la direttrice del Quotidiano Nazionale ci invita a non sottovalutare il potere delle decisioni semplici. Perché, come lei stessa dice, “Fai le cose piccole, è già molto”, e sono proprio queste a cambiare il mondo.

"Fai le cose piccole, è già molto ma intanto costruisci". Perchè se i contenuti "sono troppo grandi, finisce che ti perdi e magari non ci provi". Lei prova così a definire la speranza, "parola difficile da riempire". E lo fa partendo dal basso, dai piccoli passi possibili messi in fila nella quotidianità. A Rondine Agnese Pini, direttrice del Quotidiano Nazionale e presidente di Longanesi, porta la sua esperienza nell’ultimo giorno di Youtopic Fest. Si infila nell’Angolo del Conflitto e in una conversazione a tutto tondo. Porta e condivide i conti con il suo conflitto, dipanando la storia di un vissuto familiare che spiazza, diventa dolore poi si trasforma in opportunità di crescita. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "A Rondine c’è una scintilla di grandezza". Amelio lancia il borgo dopo Mattarella. Pini nell’angolo del conflitto, Serra bis

In questa notizia si parla di: Rondine Pini Angolo Conflitto

"A Rondine c’è una scintilla di grandezza". Amelio lancia il borgo dopo Mattarella. Pini nell’angolo del conflitto, Serra bis - La direttrice di Qn: "Riempiamo la speranza di piccole cose". Leggi su lanazione.it

Pini a Rondine: “Il dissenso è il sale della democrazia. Solo il conflitto uccide la violenza” - L’intervista a cuore aperto davanti ai giovani “nemici”della Cittadella della Pace e al pubblico di YouTopic Fest 2025. Leggi su intoscana.it

Rondine: chiuso YouTopic Fest 2025, già si pensa al tema del 2026: “Inquietudine – come custodire la scintilla dell’umano?” - Qui si scopre che gli uomini non sono nemici tra loro, ma qualcuno vuole armarli l'uno contro l'altro. Leggi su toscanaoggi.it