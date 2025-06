A Roma 22 sezioni superano il quorum del 50%

A Roma ha votato il 33,96% degli aventi diritto, sfondando dato nazionale che si ferma al 30%. Nella regione Lazio, la provincia con l'affluenza più bassa è Latina con il 24,57%: A Rieti ha votato il 28,33%, a Frosinone il 27,19% e a Viterbo il 26,40. Nella Capitale, sono 22 (su 2606) le sezioni che hanno superato il quorum del 50%. A Montesacro, nella sezione 74 il quorum è quello più alto registrato nella città con il 59,16%, segue la sezione elettorale 1264 in Via Leonardo da Vinci, nel municipio 11, dove si registra il 58,55 di partecipazione al voto. Bene anche le sezioni 1258 e 1259 del seggio sito in Via Alessandra Macinghi Strozzi dove il quorum viene sfondato, raggiungendo rispettivamente il 53,37% e 57,97%.

