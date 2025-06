A ridosso dei binari il cadavere di un 68enne la sua auto era parcheggiata poco distante

Una scena drammatica quella di ieri a San Donato di Lecce, dove il corpo senza vita di un uomo di 68 anni è stato scoperto vicino ai binari, a pochi passi dal passaggio a livello. La sua auto era parcheggiata poco distante, sollevando numerosi interrogativi sulle circostanze di questa tragedia. Le autorità stanno indagando per chiarire i dettagli di questo inquietante episodio, che ha sconvolto l’intera comunità.

SAN DONATO DI LECCE – Il corpo senza vita di un uomo di 68 anni è stato ritrovato nel tardo pomeriggio di ieri in territorio di San Donato di Lecce.. Il cadavere era a ridosso dei binari, nei pressi del passaggio a livello della strada vicinale “Le Trozze”. Nelle vicinanze è stata localizzata. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - A ridosso dei binari il cadavere di un 68enne, la sua auto era parcheggiata poco distante

