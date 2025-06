A Pietrelcina torna ‘Una Voce per Padre Pio’ | tra gli ospiti Sal Da Vinci Settembre Brancale e Berti

Torna a Pietrelcina, il cuore pulsante di spiritualità e cultura, “Una Voce per Padre Pio”, l’evento amatissimo che unisce musica, fede e impegno sociale. Il 10 giugno in Piazza Santissima Annunziata si accenderanno emozioni indimenticabili con ospiti d’eccezione come Sal Da Vinci, Brancale e Berti, sotto la guida di Mara Venier. Preparatevi a vivere un momento unico, dove la tradizione si mescola alle celebrazioni moderne, creando un’esperienza che resterà nel cuore di tutti.

Tempo di lettura: 2 minuti Un appuntamento ormai atteso torna a Pietrelcina, paese natale di San Pio: domani, martedì 10 giugno, in Piazza Santissima Annunziata, si svolgerà la registrazione della nuova edizione di “ Una Voce per Padre Pio ”, la storica trasmissione di Rai Uno che da anni fonde musica, spiritualità e impegno sociale. A guidare la serata sarà ancora una volta Mara Venier che accoglierà sul palco un cast d’eccezione: Albano Carrisi – presenza fissa e devoto affezionato di San Pio – insieme ad Anna Oxa, Marco Masini, Orietta Berti, Patty Pravo, Sal Da Vinci, Ivana Spagna, Drupi e Simone Grande, vincitore della seconda edizione di ‘The Voice Kids’ nel 2023. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - A Pietrelcina torna ‘Una Voce per Padre Pio’: tra gli ospiti Sal Da Vinci, Settembre, Brancale e Berti

