A Palermo la presentazione di Pleuron il progetto che valorizza un fungo siciliano prezioso e raro

A Palermo, il prossimo 11 giugno 2025, alle ore 9:30, si terrà la presentazione di Pleuron, un innovativo progetto dedicato a valorizzare Pleurotus nebrodensis, un fungo siciliano prezioso e raro. Un'iniziativa che unisce ricerca, biodiversità e territorio per promuovere l’agrobiodiversità montana e rafforzare il patrimonio naturale della Sicilia. Scopri come questa iniziativa può contribuire alla tutela e alla valorizzazione delle risorse uniche della nostra terra.

Dalla biodiversità siciliana, un progetto che unisce ricerca, innovazione e territorio. Mercoledì 11 giugno 2025, alle ore 9:30, si terrà l’evento di presentazione di Pleuron, il progetto che valorizza un fungo prezioso e raro, Pleurotus nebrodensis, simbolo dell’agrobiodiversità montana. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - A Palermo la presentazione di Pleuron, il progetto che valorizza un fungo siciliano prezioso e raro

In questa notizia si parla di: Progetto Presentazione Pleuron Valorizza

Ad Ariano Irpino la presentazione del progetto BarCamp - Domani, 17 maggio, alle ore 10.30, presso il Museo civico e della ceramica di Ariano Irpino, si svolgerà la presentazione del Progetto BARCAMP.

Biobanca: presentazione del progetto a Pula - Finalmente l'eccellenza che è presente in Sardegna viene valorizzata: il professor Cucca è una di queste. Leggi su alguer.it

Università di Foggia: conferenza stampa di presentazione del progetto educativo innovativo di Outdoor Education per valorizzare le aree interne della provincia di Foggia - Il 14 gennaio 2025 si è svolta, alle ore 10:00, presso il Dipartimento di Economia, Management e Territorio (DEMeT) in via da Zara, l’evento di presentazione di un ambizioso progetto di ... Leggi su puglialive.net

Presentazione del progetto “Arte diffusa” - Martedì 29 aprile 2025 alle 11:00, nella Sala degli Arazzi della residenza municipale di Ferrara, si terrà la conferenza stampa di presentazione del progetto "Arte Diffusa". Leggi su cronacacomune.it