A Nizza l’estremo tentativo per salvare gli oceani | Sempre più caldi acidi e inquinati

A Nizza, si apre l’ultimo tentativo globale per salvare gli oceani sempre più caldi, acidi e inquinati. La Conferenza delle Nazioni Unite sugli Oceani vede Macron annunciare nuove intese sul Trattato d’alto mare, mentre manda un chiaro messaggio a Trump: “L’abisso non è in vendita”. Lula e Milei sono tra i partecipanti attesi, con oltre 100 Paesi pronti a firmare una dichiarazione storica a tutela dei mari, perché il futuro del nostro pianeta dipende anche da questa battaglia.

