A Gaza comanda Netanyahu Israele abborda la nave umanitaria con a bordo Greta Thunberg | Antisemiti che tifano per Hamas

Un tentativo di portare aiuti umanitari a Gaza si è trasformato in un grave incidente diplomatico e politico. Mentre Netanyahu ordina il dispiegamento militare, la nave con Greta Thunberg a bordo ha affrontato il blocco israeliano in un'operazione che ha suscitato polemiche e tensioni internazionali. La situazione rimane delicata, con implicazioni che vanno ben oltre il semplice episodio, evidenziando le complesse dinamiche del conflitto e le sfide della comunità internazionale.

Si è concluso nel peggiore dei modi il tentativo di aggirare il blocco alla consegna degli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza da parte della Freedom Flotilla Coalition. Dopo che nei giorni scorsi l’esercito israeliano (IDF) si era detto “pronto” a intervenire nel caso in cui la nave umanitaria Madleen, con a bordo l’attivista svedese Greta Thunberg e l’eurodeputata Rima Hassan, si fosse avvicinata alle coste palestinesi, l’imbarcazione è stata circondata e abbordata dalle truppe di Tel Aviv. A raccontare in diretta quanto stava accadendo è stata la stessa organizzazione che, nella notte tra domenica e lunedì, ha fatto sapere: “Le comunicazioni con la Madleen sono state interrotte. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - A Gaza comanda Netanyahu, Israele abborda la nave umanitaria con a bordo Greta Thunberg: “Antisemiti che tifano per Hamas”

