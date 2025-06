A fuoco un' abitazione | morto un 55enne

Una tragedia si è consumata questa mattina a Saviano, dove un incendio ha devastato un’abitazione di corso Europa, costando la vita a un uomo di 55 anni. I carabinieri della sezione Radiomobile di Nola sono intervenuti prontamente, riuscendo a mettere in salvo una donna di 87 anni e suo figlio di 58, rimasti bloccati al piano terra. La scena lascia senza parole e apre un doloroso squarcio sulla fragilità della sicurezza domestica...

