A Firenze presidio permanente pro Palestina sotto la sede della Regione Toscana

Firenze si mobilita con un presidio permanente sotto la sede della Regione Toscana, un gesto di solidarietà e denuncia per le ingiustizie che affliggono la Palestina. Dal 11 al 18 giugno, cittadini e associazioni si riuniranno ogni pomeriggio per portare all’attenzione internazionale la sofferenza di un popolo troppo spesso ignorato. Già oggi, hanno annunciato gli organizzatori, è iniziato un percorso di solidarietà e impegno concreto.

Firenze, 9 giugno 2025 - Un presidio permanente per la Palestina davanti alla sede della Regione Toscana in piazza del Duomo a Firenze. E' l'iniziativa, in programma tutti i pomeriggi dall'11 al 18 giugno, organizzata da oltre 20 realtà pro Palestina per denunciare, è stato spiegato nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Vecchio, "quello che sta avvenendo in Palestina da anni e anni". Già oggi, hanno annunciato gli organizzatori, è previsto un presidio "per denunciare quanto sta avvenendo alla Freedom Flotilla". Il primo evento, in programma l'11 giugno, si intitola 'Fuori il console di Israele dalla Fondazione Meyer', con chiaro riferimento a Marco Carrai. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A Firenze presidio permanente pro Palestina sotto la sede della Regione Toscana

In questa notizia si parla di: Palestina Firenze Presidio Permanente

