A Firenze al via i lavori alla rete idrica di via Pisana

A Firenze, l’attesa si trasforma in azione: da domani, 10 giugno, partono i lavori sulla rete idrica di via Pisana, coinvolgendo anche via di Legnaia e via Laura. Questa importante operazione, prevista fino al 20 giugno, cambierà temporaneamente il traffico, garantendo però un miglioramento duraturo. Rimanete aggiornati sugli sviluppi di questa opera strategica che mira a potenziare le infrastrutture cittadine e a migliorare la qualità della vita dei fiorentini.

Firenze, 9 giugno 2025 – A Firenze scattano domani, 10 giugno, i lavori alla rete idrica in via Pisana. Come si legge in una nota di Palazzo Vecchio fino al 20 giugno, nel tratto tra via di Legnaia e via Sant’Angelo sarà istituito un restringimento di carreggiata con senso unico verso via Sant’Angelo. In via di Legnaia previsto un senso unico da via Botticini verso via di Legnaia. Anche in via Laura ci sarà un intervento alla rete idrica che scatterà sempre il 10 giugno. Ci sarà una interruzione della circolazione tra via della Pergola e via Gino Capponi. Prevista anche la revoca della corsia preferenziale in via della Colonna tra via della Pergola e via Gino Capponi direttrice verso piazza Santissima Annunziata. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A Firenze al via i lavori alla rete idrica di via Pisana

