A che ora aprono e chiudono i seggi oggi lunedì 9 giugno per Referendum e comunali

Oggi, lunedì 9 giugno, i seggi sono aperti dalle 7 alle 15 per i referendum su lavoro e cittadinanza, i ballottaggi delle amministrative e le elezioni comunali in sette Comuni della Sardegna. È un momento importante per la partecipazione democratica: il vostro voto può fare la differenza. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli e le modalità di voto.

Oggi, lunedì 9 giugno si vota per i referendum abrogativi su lavoro e cittadinanza, per i ballottaggi delle amministrative e in 7 Comuni della Sardegna, per il primo turno delle comunali. I seggi saranno aperti alle 7 alle 15. Dopo la chiusura inizierà lo spoglio.

Pistoia, il voto di domenica e lunedì: 100 seggi per 5 referendum. Tutti i servizi e le informazioni - Sei pronto a partecipare alle decisioni che plasmeranno il futuro di Pistoia? Domenica 8 e lunedì 9 giugno, 100 seggi cittadini, tra cui due speciali presso ospedale e carcere, aspettano la tua presenza per esprimere il tuo voto sui cinque referendum in discussione.

Questi i dati dell’affluenza alle ore 23 di domenica 8 giugno sui referendum in materia di lavoro e cittadinanza. Ricordiamo che i seggi riapriranno lunedì 9 giugno dalle ore 7 alle ore 15. Buon voto a tutte e tutti Partecipa alla discussione

Questi i dati della dell’affluenza alle ore 19. Ricordiamo che per votare i cinque referendum in materia di lavoro e cittadinanza i seggi resteranno aperti fino alle ore 23 di domenica 8 giugno e poi riapriranno lunedì 9 giugno dalle ore 7 alle ore 15. Buon voto a t Partecipa alla discussione