A Catania l’assemblea nazionale per discutere sul diritto allo studio in carcere

Dal 12 al 14 giugno 2025, Catania si trasformerà nella capitale del diritto allo studio in carcere, ospitando l’assemblea nazionale della Cnupp. Un’opportunità unica per discutere, confrontare e innovare le politiche che garantiscono un futuro di speranza e reinserimento ai detenuti attraverso l’istruzione. Un evento che mette al centro il valore dell’educazione come strumento di cambiamento e rinascita per tutti.

Dal 12 al 14 giugno 2025, l'Università di Catania ospiterà l'assemblea nazionale della Cnupp – la Conferenza dei delegati dei rettori per i poli universitari penitenziari – un momento centrale di confronto e riflessione a livello nazionale sul diritto allo studio in carcere e sul futuro.

