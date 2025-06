A Caposele arrivano gli Incontri CreAttivi | ispirazione idee e networking in vista dell’Hackathon

a Caposele arrivano gli incontri creativi: ispirazione, idee e networking in vista dell’8217Hackathon. Nell’ambito del progetto Caposele CreAttiva, il Comune di Caposele—con il sostegno della Regione Campania e del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale—collabora con Incubatore SEI Srl – Società Benefit per dare vita a un evento unico, pensato per stimolare la creatività e costruire nuove opportunità. Non perdere questa occasione di crescita e condivisione!

