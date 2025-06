A Borgoforte manca un presidio interno antincendio Noi lo avevamo segnalato

A Borgoforte manca ancora un presidio interno antincendio, una criticità più volte segnalata e rimasta irrisolta, nonostante le nostre denunce, anche tramite Pec lo scorso ottobre. L’incendio tra il 7 e l’8 giugno nella discarica Iren evidenzia quanto questa mancanza possa mettere a rischio la sicurezza e l’ambiente. È ora di agire concretamente per garantire interventi tempestivi e prevenzione efficace.

«L'incendio divampato tra il 7 e l'8 giugno nella discarica Iren di Borgoforte riporta al centro dell'attenzione una criticità mai risolta e da noi più volte segnalata, ultima volta tramite Pec dell'ottobre scorso: l'assenza di un presidio interno stabile di sorveglianza e pronto intervento».

