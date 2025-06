A Bologna danno appalti alla ditta collegata a un indagato per mafia

Scandali e infiltrazioni mafiose scuotono Bologna: un progetto di rigenerazione urbana, promosso dal sindaco Lepore, è stato affidato a una società collegata a un’indagine contro la ‘ndrangheta in Piemonte. Un caso che solleva numerosi interrogativi sulla trasparenza e le infiltrazioni criminali nelle istituzioni locali. Continua a leggere per scoprire come questa vicenda potrebbe influenzare il futuro della città e le sue politiche di legalità.

Un progetto di rigenerazione urbana, lanciato dal sindaco Lepore, è stato affidato a una società collegata a una ditta già coinvolta in un’inchiesta contro le infiltrazioni della ‘ndrangheta in Piemonte. E colpita nel 2024 da una interdittiva della Prefettura di Torino. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - A Bologna danno appalti alla ditta collegata a un indagato per mafia

