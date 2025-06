A Bari la mostra ' e venne in Puglia piana'

a Bari la mostra e venne in Puglia Piana. "… e vanne in Puglia Piana…" è un viaggio fotografico che attraversa i tratturi, antiche vie di transumanza partite dall’Abruzzo e dal Molise verso la Puglia. Questa esposizione svela i paesaggi accessibili e ancora vivi lungo questi sentieri storici, testimoni di un legame profondo tra uomo e natura. Un’occasione unica per riscoprire le radici profonde del nostro territorio e lasciarsi affascinare dalla loro bellezza senza tempo.

". e vanne in puglia piana." è il titolo di questa nuova esplorazione fotografica lungo i tratturi che partono dall'Abruzzo e dal Molise per raggiungere la Puglia. Il lavoro è dedicato al paesaggio attraversato dai tratturi là dove sono accessibili in quanto spesso queste vie erbose sono.

