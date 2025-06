A Bari il secondo appuntamento dedicato al tema IA e Università

a Bari il secondo appuntamento dedicato al tema IA e Università. Mercoledì 11 giugno alle 18.00, presso la Libreria Feltrinelli di Via Melo 119, si svolgeranno i "Dialoghi sull’intelligenza artificiale", un ciclo di incontri pensato per esplorare come questa tecnologia stia rivoluzionando il mondo accademico. Curato dal giornalista Michele Casella, questo evento promette di offrire approfondimenti stimolanti e spunti di riflessione cruciali per il futuro dell’istruzione. Non mancate!

Proseguono i Dialoghi sull’intelligenza artificiale con il secondo appuntamento dedicato al tema “IA e Università”, in programma mercoledì 11 giugno alle ore 18.00 alla Libreria Feltrinelli di Bari (Via Melo 119). Il ciclo di approfondimenti è a cura del giornalista Michele Casella e realizzato. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - A Bari il secondo appuntamento dedicato al tema “IA e Università”

In questa notizia si parla di: Secondo Appuntamento Dedicato Università

Premio Teatrale "Bruno Sardellitti" 2025: giovedì il secondo appuntamento - Giovedì 22 maggio alle ore 18, ritorna il Premio Teatrale "Bruno Sardellitti" 2025 con il suo secondo appuntamento presso il cinemateatro "Mangoni" di Isola del Liri.

Disabilità e inclusione. Quale ruolo per l’Università? Al Palazzo centrale il secondo appuntamento del ciclo di seminari promossi dall’Ufficio della Consigliera di fiducia di @unict_it #unict #unictmagazine https://unictmagazine.unict.it/disabilita-e-inclusione-qua Partecipa alla discussione

Secondo appuntamento per #RoseLibriMusicaVino al @ParcoSGiovanni. La rassegna di conversazioni, spettacoli, passeggiate guidate, degustazioni proseguirà i prossimi venerdì di maggio https://discover-trieste.it/vivi/trieste-now/rose-libri-musica-vino… Partecipa alla discussione