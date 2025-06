A 14 anni sulla ferrata perde l’appiglio e precipita nel vuoto

Forte sangue freddo e un pizzico di fortuna hanno salvato la vita a un quattordicenne che, ieri al Parco delle Fucine di Casto, ha rischiato il peggio sulla ferrata. La sua caduta di circa 10 metri poteva finire in tragedia, se non fosse stato per alcuni alberi che hanno attutito l’impatto. Un episodio che ci ricorda quanto siano fondamentali la prudenza e le misure di sicurezza in avventure ad alto rischio.

CASTO (Brescia) Una giornata di sport e avventura si è trasformata in un incidente per un quattordicenne ieri poco dopo le 13 al Parco delle Fucine di Casto. Il ragazzino, impegnato nella risalita di una ferrata, ha perso l’appiglio precipitando nel vuoto per circa 10 metri. Un volo che sarebbe potuto essere fatale senza alcuni alberi che ne hanno attutito l’impatto. Nonostante l’altezza considerevole della caduta, il giovane ha mantenuto piena coscienza durante tutte le operazioni di recupero, condotte con tempestivitĂ dai soccorritori. Del ragazzo è stato disposto l’ elitrasporto in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia, nell’area pediatrica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - A 14 anni sulla ferrata perde l’appiglio e precipita nel vuoto

In questa notizia si parla di: Ferrata Appiglio Vuoto Anni

