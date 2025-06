9 giugno | Madonna della Fontenova l’immagine misteriosamente prende vita

Il 9 giugno, a Monsummano Terme, un evento straordinario cattura il cuore di tutti: l’immagine della Madonna della Fontenova, misteriosamente vivente, si manifesta a una umile pastorella. Un miracolo che da secoli continua ad avvicinare i fedeli, concedendo grazie e testimonianze di fede. Questa meravigliosa storia ci ricorda come la spiritualità possa sorprenderci e confortarci anche nei tempi più moderni, mantenendo viva la speranza e la devozione.

Monsummano Terme, città che ha dato i natali al poeta Giuseppe Giusti, è una cittadina in provincia di Pistoia, a circa due chilometri da Montecatini Terme.