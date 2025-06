800mila euro per i bambini dei Quartieri Spagnoli e del Rione Amicizia | VIDEO

Un investimento importante per il futuro dei più giovani: 800mila euro destinati a progetti innovativi nei Quartieri Spagnoli e Rione Amicizia. Oggi, a Palazzo San Giacomo, è stato presentato il bando "A Piccoli Passi", un'iniziativa cofinanziata dal Comune di Napoli e dall’impresa sociale "Con i Bambini". L’obiettivo è creare opportunità di crescita e sviluppo per i bambini tra i 4 e i 7 anni, promuovendo un cambiamento positivo nelle loro comunità.

È stato presentato nel pomeriggio di oggi a Palazzo San Giacomo il bando "A piccoli passi", cofinanziato dal Comune di Napoli e dall’impresa sociale "Con i bambini". Con un fondo di 800mila euro il bando sostiene progetti sperimentali in favore dei bambini residenti di età compresa tra 4 e 7 anni. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - 800mila euro per i bambini dei Quartieri Spagnoli e del Rione Amicizia | VIDEO

In questa notizia si parla di: Bambini 800mila Euro Quartieri

A piccoli passi, progetti per i bambini dei Quartieri Spagnoli e del Rione Amicizia - Con un fondo di ottocentomila euro il bando «A piccoli passi», finanziato dal Comune di Napoli e dall’impresa sociale “Con i bambini", sostiene progetti sperimentali per il contrasto alla ... Leggi su ilroma.net

“A piccoli passi”, 800 mila euro per progetti a sostegno dei bambini di Napoli di età compresa tra 4-7 anni in condizione di vulnerabilità - Parte da Napoli il cofinanziamento tra Comune di Napoli e Con i Bambini, società senza scopo di lucro che attua i programmi del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Leggi su napolitoday.it

A piccoli passi: Napoli chiama alla coprogettazione - Grazie al bando “A piccoli passi” i due enti metteranno a disposizione 800mila euro per progetti speriment ... Leggi su vita.it