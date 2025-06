68esima edizione del Palio del Niballo con protagonisti i cinque rioni della città

Vieni a scoprire la tradizione e l'emozione del 68esimo Palio del Niballo, un evento che da decenni anima i cuori di Faenza. I cinque rioni della città si sfidano in una corsa storica ricca di storia e passione, tra atmosfere suggestive e momenti di grande coinvolgimento. Domenica 22 giugno, due appuntamenti imperdibili: alle 16 in piazza del Popolo e alle 18 allo stadio B. Neri, dove la leggenda prende vita. Non mancare!

Domenica 22 giugno alle 16 in piazza del Popolo a Faenza e alle 18 allo stadio B. Neri si svolge il 68esimo Palio del Niballo. Il Niballo Palio di Faenza, conosciuto in origine come "Giostra del Barbarossa" e "Quintana del Niballo", trae le sue origini dal passaggio dell'Imperatore Federico.

