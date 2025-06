5 per mille a chi lo devolvono gli italiani?

Ogni anno, gli italiani scelgono con cura a chi destinare il loro 5 per mille: un gesto di solidarietà che fa la differenza. Tra le preferenze, la ricerca medica si conferma come priorità assoluta, con due fondazioni anti cancro in testa alle preferenze. Ma quali sono le ragioni di questa scelta e come questo contributo può trasformare vite e speranze? Scopriamolo insieme.

I contribuenti al momento di compilare la dichiarazione dei redditi pensano soprattutto alla ricerca medica: due fondazioni anti cancro in cima alle preferenze. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - 5 per mille, a chi lo devolvono gli italiani?

In questa notizia si parla di: Mille Italiani Devolvono Ricerca

Campionati italiani universitari. Oggi la sfilata con mille atleti - Oggi si è svolta la sfilata con mille atleti ai Campionati Italiani Universitari. La 78ª edizione dei CNU Primaverili ad Ancona è iniziata ieri, con gare di discipline come equestri, tennistavolo e taekwondo.

5 per mille, a chi lo devolvono gli italiani? - I contribuenti al momento di compilare la dichiarazione dei redditi pensano soprattutto alla ricerca medica: due fondazioni anti cancro in cima alle preferenze ... Leggi su wired.it

Il tetto al 5 per mille rallenta la ricerca della cura per la sclerosi multipla - Gli italiani, consapevoli del prezioso lavoro che Aism e Fism svolgono nel campo della ricerca sulla sclerosi multipla, nella dichiarazione 2023, hanno destinato con le firme del 5 per mille ... Leggi su vita.it

5 per mille, vince la ricerca contro i tumori ma a solo in 2 su 5 destinano i fondi. Nuovo portale per aiutare i contribuenti - L’Associazione italiana per la ricerca sul cancro (Airc) si conferma l’ente a cui gli italiani ... Leggi su ilfattoquotidiano.it