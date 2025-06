37^ fiera di Anzola dell' Emilia

Preparati a vivere quattro giorni all'insegna di tradizione, divertimento e scoperta: la 37ª Fiera di Anzola dell'Emilia torna dal 12 al 15 giugno, portando entusiasmo e colore nel cuore del paese. Un’occasione imperdibile per immergersi nelle radici locali e condividere momenti unici con tutta la comunità. Non perdere questa festa che celebra cultura, musica e sapori autentici: ti aspettiamo per rendere indimenticabile questa grande tradizione!

Torna la Fiera di Anzola, che dal 12 al 15 giugno celebrerà la sua 37esima edizione, con il consueto mix vincente di festa, animazione, cultura, mostra, spettacoli musicali, enogastronomia delle vecchie tradizioni. Uno degli appuntamenti più importanti per il paese di Anzola dell'Emilia.

