253 milioni di bambini raggiunti dal 2021 ad oggi 46 milioni di libri distribuiti ed oltre 15.000 aule scolastiche realizzate I risultati del Global Partnership for Education nel mondo

Dal 2021 ad oggi, la Global Partnership for Education ha trasformato il futuro di milioni di bambini nei paesi a basso e medio reddito: 253 milioni raggiunti, 46 milioni di libri distribuiti e oltre 15.000 aule scolastiche costruite. Questi straordinari risultati dimostrano come investire nell’educazione possa cambiare vite e creare un mondo più giusto e inclusivo. Un impegno che continua a fare la differenza, aprendo nuove speranze per le generazioni future.

La Global Partnership for Education (GPE) ha pubblicato lo scorso aprile il rapporto annuale relativo all’anno 2024 in cui ha mostrato i risultati ottenuti nei paesi a basso e medio reddito dove opera. L’azione della GPE si è concentrata sulla promozione di sistemi educativi più equi, resilienti e inclusivi, ponendo particolare attenzione all’apprendimento di base, . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: Milioni Bambini Raggiunti Libri

