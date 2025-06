24h Le Mans 2025 | sarà la volta buona per il Team Penske?

a una carriera costellata di successi e innovazioni nel motorsport. L'edizione 2025 di Le Mans si prospetta come l'occasione perfetta: con tre Porsche 963 sotto i colori ufficiali, il team Penske punta a scrivere un nuovo capitolo di gloria. Sarà questa la volta buona per conquistare il prestigioso trofeo francese e coronare un sogno che dura da decenni? La sfida è lanciata, e gli appassionati non vedono l'ora di scoprire l'esito di questa epica battaglia.

Tre Porsche 963 saranno in azione a Le Mans con i colori ufficiali Porsche Penske Motorsport. Come accaduto nel 2023 e nel 2024 il marchio tedesco e la leggendaria squadra americana uniscono le forze per la gara che vale una stagione. Porsche vanta 19 affermazioni sul ‘Circuit della Sarthe’, mentre Roger Penske non è ancora riuscito nell’impresa. Il ‘Capitano’ cerca disperatamente il trofeo francese, riconoscimento che si unirebbe perfettamente alla lunghissima bacheca che per ora comprende: 5 NASCAR Cup Series (152 vittorie), 20 500 Miglia di Indianapolis, 6 NTT IndyCar Series (243 vittorie), 3 Daytona 500, 3 IMSA WeatherTech SportsCar Championship (DpiGTP), 1 trofeo piloti nella classe regina del FIA World Endurance Championship, 3 American Le Mans Series in LMP2, 3 Repco Supercars Championship, 1 Bathurst 1000, 2 NASCAR Xfinity Series, 3 Rolex 24 at Daytona, 2 Sebring 12h ed il successo nel GP Austria F1 1976 con John Watson (Penske-Ford). 🔗 Leggi su Oasport.it