24enne sbatte la testa e sviene nell’idromassaggio dell’hotel l’acqua bollente la ustiona a morte L’avvocato della famiglia | Può succedere a chiunque

Una tragica fatalità sconvolge il mondo dell'ospitalità: una giovane mamma brasiliana di soli 24 anni perde la vita in un idromassaggio caldo, trasformato in un'arma mortale. Un episodio che ci ricorda quanto possa essere sottile il confine tra relax e pericolo, e che lascia aperti numerosi interrogativi sulla sicurezza degli ambienti ricettivi. La vicenda, che presenta ancora diversi punti da chiarire, ci invita a riflettere su...

n bagno rilassante in una vasca idromassaggio si è trasformato in una trappola mortale. Gabriele Cristine Barreto de Freitas, una giovane mamma brasiliana di 24 anni, è morta giovedì 5 giugno a seguito delle gravissime ustioni di terzo grado riportate dopo aver sbattuto la testa ed essere svenuta nell’acqua bollente dell’idromassaggio di una camera d’albergo a Curitiba, nello stato del Paranà. La vicenda, che presenta ancora diversi punti da chiarire, è iniziata circa sei giorni prima del decesso. Gabriele si trovava in hotel con un uomo che, secondo quanto riferito, aveva conosciuto a una festa appena una settimana prima. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - 24enne sbatte la testa e sviene nell’idromassaggio dell’hotel, l’acqua bollente la ustiona a morte. L’avvocato della famiglia: “Può succedere a chiunque”

In questa notizia si parla di: Idromassaggio Testa Acqua Bollente

Idromassaggio: 4 consigli per il perfetto uso - Chiunque abbia fatto almeno una volta un bagno in una vasca idromassaggio se ne è subito innamorato: la potenza ... Leggi su pianetadesign.it

Acqua bollente da bere tutti i giorni: il rimedio universale che rimuove molti problemi di salute - Dal mal di testa ai capogiri, fino alle vertigini e la nausea: l’acqua bollente è un vero proprio toccasana. Leggi su velvetstyle.it

Padellate in testa al vecchio padre di 91 anni che gli rifiutava i soldi. Gli tirava anche l’acqua bollente - L’ultima violenta lite, siamo in via Virginio Prnizivalli dalle parti di Tor Vergata ... Leggi su blitzquotidiano.it