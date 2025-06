24 Ore Le Mans 2025 saranno risolti i problemi di Alpine?

La 24 Ore di Le Mans 2025 rappresenta un crocevia cruciale per Alpine, pronta a superare i problemi del passato e dimostrare di essere tornata competitiva. Dopo il difficile debutto dello scorso anno con la A424, l'atmosfera si fa più positiva, anche se le sfide di affidabilità rimangono. Con Jules Gounon, Frédéric Makowiecki e Mick Schumacher pronti a portare avanti il team, questa corsa sarà decisiva per scrivere un nuovo capitolo di successi.

La 24h Le Mans che ci apprestiamo a vivere segnerà un test importante anche per Alpine dopo il difficile debutto dello scorso anno con la A424. Un anno dopo la situazione è ben diversa, ma i dubbi sull’affidabilità restano protagonisti per una corsa che non può essere paragonata ad una normale tappa del FIA World Endurance Championship. Jules GounonFrédéric MakowieckiMick Schumacher (n. 36) hanno ottenuto il podio a Imola e successivamente si sono ripetuti in quel di Spa-Francorchamps sfiorando la vittoria. Il tridente citato insieme a Charles MilesiFerdinand HabsburgPaul Loup Chatin (n. 35) tenterà di fare meglio della passata stagione quando, dopo poche ore, entrambe le LMDh Alpine dovettero arrendersi per problemi tecnici. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - 24 Ore Le Mans 2025, saranno risolti i problemi di Alpine?

In questa notizia si parla di: Mans Alpine Saranno Risolti

24 Ore Le Mans 2025, saranno risolti i problemi di Alpine? - La 24h Le Mans che ci apprestiamo a vivere segnerà un test importante anche per Alpine dopo il difficile debutto dello scorso anno con la A424. Leggi su oasport.it

Alpine pronta a tornare in pista alla 24 Ore di Le Mans - E' una lunga storia quella che lega la 24 Ore di Le Mans con Alpine, pronta a scendere in pista anche per l'ormai prossima edizione 2025 della competizione. Leggi su ansa.it

Alpine alla 24 ore di Le Mans insieme all’Ambasciatore Zidane - La rinascita del marchio Alpine, iniziata nel 2013 con la partecipazione alla 24 Ore di Le Mans, è stata segnata da vittorie LMP2 e un’evoluzione che ha ricondotto il brand ai vertici del ... Leggi su msn.com