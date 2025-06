24 Ore Le Mans 2025 | programma orari tv streaming

Sei pronto a vivere l’emozione della 24 Ore di Le Mans 2025? La 93ª edizione promette battaglie epiche e sorprese mozzafiato, con Ferrari che punta al tris consecutivo. Scopri il programma, gli orari tv e streaming, per non perdere neanche un’ora di questa sfida globale tra leggende dell’automobilismo. Resta con noi: l’adrenalina sta per partire!

Manca sempre meno alla 93ma edizione della 24h Le Mans, la competizione di durata più importante al mondo. Ferrari insegue la terza affermazione consecutiva, due 499P ufficiali saranno regolarmente in azione insieme alla Ferrari n. 83 privata di AF Corse. Il marchio di Maranello sfida Porsche, Toyota, Peugeot, Alpine, Cadillac, BMW ed Aston Martin. Sono quindi sette i costruttori presenti nella classe regina, una ventina di vetture che si contenderanno il successo nel leggendario 'Circuit de la Sarthe'. In azione ci saranno regolarmente anche le LMP2 (LMP2 PRO Am) e la categoria LMGT3 che vedrà il ritorno dopo 26 anni per Mercedes con Iron Lynx e di Valentino Rossi con la BMW M4 GT3 EVO n.

