18enne ucciso in spiaggia a Varcaturo | scatta l’arresto per Sannino Scena muta davanti al pm

Tragedia sulla spiaggia di Varcaturo: un giovane di 18 anni perde la vita in un tragico episodio di violenza. Salvatore Sannino, 19 anni, è stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario, ma ha scelto di rimanere in silenzio davanti al pm. Una vicenda che scuote la comunità e solleva interrogativi sulla gestione della violenza tra i giovani. Scopriamo i dettagli di questa drammatica vicenda e le sue implicazioni.

È stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario Salvatore Sannino, 19 anni, accusato di aver accoltellato a morte il coetaneo Nicola Mirti, 18 anni, durante una lite scoppiata ieri sulla spiaggia di Varcaturo. Il giovane è stato trasferito nel carcere di Santa Maria Capua Vetere e si è avvalso della facoltà di non rispondere durante . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - 18enne ucciso in spiaggia a Varcaturo: scatta l’arresto per Sannino. Scena muta davanti al pm

In questa notizia si parla di: Spiaggia Varcaturo Sannino 18enne

Ragazzo preso a coltellate in spiaggia, muore in ospedale: choc tra i bagnanti di Varcaturo e Castel Volturno - Una tranquilla giornata di mare si trasforma in tragedia: un ragazzo è stato accoltellato e, nonostante i tentativi di salvarlo, è morto in ospedale.

Nicola Mirti ucciso in spiaggia, arrestato il 19enne Salvatore Sannino - Con l'accusa di omicidio volontario è stato arrestato e recluso nel carcere di Santa Maria Capua Vetere Salvatore Sannino, il 19enne accusato dell'omicidio del 18enne Nicola ... Leggi su msn.com

Salvatore Sannino arrestato per l'omicidio di Nicola Mirti in spiaggia: la rivalità tra i giovani e il silenzio davanti al pm - Salvatore Sannino, 19 anni, è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario ed è ora recluso nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Leggi su msn.com

Napoli, ucciso in spiaggia a Varcaturo: arrestato il 19enne con cui la vittima aveva litigato - Salvatore Sannino, il 19enne accusato dell'omicidio del 18enne Nicola Mirti, è stato arrestato e recluso nel carcere di Santa Maria Capua Vetere (Caserta). Leggi su msn.com