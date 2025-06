15enne guida un' Audi A4 a Taranto schianto contro un palo dopo la fuga dalla polizia

Un episodio che scuote Taranto: un quindicenne, alla guida di un’Audi A4 senza patente, sfugge alla polizia e si schianta contro un palo. La fuga terminata in modo drammatico ha portato alla sua denuncia per resistenza a pubblico ufficiale. Un grave esempio delle conseguenze di comportamenti irresponsabili, che evidenzia l’importanza di rispettare le leggi e la sicurezza stradale.

Un minore di 15 anni è stato denunciato a Taranto per resistenza a Pubblico Ufficiale dopo un inseguimento in auto senza patente. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - 15enne guida un'Audi A4 a Taranto, schianto contro un palo dopo la fuga dalla polizia

In questa notizia si parla di: Taranto 15enne Guida Audi

Guida spericolata nella notte, 15enne con un’Audi supera posto di blocco e si schianta contro un palo - L'inseguimento la notte scorsa a Taranto, in una zona piena di persone: alla guida di un'auto un ragazzo di 15 anni senza patente che ha tentato di sottrarsi ... Leggi su fanpage.it

15enne guida un'Audi A4 a Taranto, schianto contro un palo dopo la fuga dalla polizia - Un minore di 15 anni è stato denunciato a Taranto per resistenza a Pubblico Ufficiale dopo un inseguimento in auto senza patente. Leggi su virgilio.it

Taranto, 15enne non si ferma all'alt e fugge a bordo di un'auto: si schianta contro il palo della luce, denunciato - Il minorenne era alla guida di un'Audi: gli agenti hanno dato via all'inseguimento che si è interrotto con un incidente, per fortuna senza feriti ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno.it