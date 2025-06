Zucco non bastano 10 round da guerriero | Simpson vince il titolo europeo dei Supermedi

Zucco non si accontenta di 10 round da guerriero: Simpson conquista il titolo europeo dei supermedi! Il pugile di Verbania, in Inghilterra, sfiora il trionfo, mandando l’avversario al tappeto due volte. La tensione cresce, e alla decima ripresa, il sogno si spegne, lasciando spazio a nuove speranze e ambizioni future nel ring.

